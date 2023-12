Scontro fra treni: indagato un macchinista. Punti oscuri nella ricostruzione

Rimangono diversi punti oscuri attorno alla ricostruzione dell’incidente ferroviario avvenuto a Faenza domenica sera. Trenitalia ha spiegato lo scontro, evidenziando come l’Intercity Frecciarossa sia retrocesso per inerzia andando a sbattere contro il Regionale fermo al semaforo rosso. Non è tuttavia stato chiarito cosa ci facesse il Frecciarossa oltre il semaforo, se la manovra fosse stata autorizzata o meno e se sia stata condotta alla cieca, nonostante alle spalle ci fosse il Regionale, o se invece la cabina di coda era presidiata dal personale. In tutto questo Il Manifesto ha adombrato possibili negligenze citando una chat fra macchinisti. E proprio uno dei due macchinisti risulta ora indagato dalla procura di Ravenna per disastro ferroviario colposo. Si tratta di un 44enne, residente in provincia di Venezia