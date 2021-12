Ottimi i risultati conseguiti dalla squadra lughese “TEAM PARKOUR LUGO” al Campionato Italiano di Parkour della Federazione Ginnastica d’Italia, svoltosi il 5 e 6 dicembre.

Pietro Bordini ha conquistato il titolo di Campione italiano per la specialità SPEED categoria allievi, Luca Dall’Osso medaglia d’argento per la specialità SPEED categoria Junior 3, Francesco Zanotti e Christian Casadio hanno ottenuto un ottimo terzo posto nella categoria FREESTYLE, rispettivamente per la categoria Junior 2 e Senior B.

Una nota di merito alla squadra Senior che, dando prova di ottima preparazione fisica e tecnica, è salita sul terzo gradino del podio, confermandosi tra le eccellenze su scala nazionale di questa entusiasmante disciplina.