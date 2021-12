Faenza Basket Project comunica di aver sollevato dall’incaricato di capo allenatore Diego Sguaizer.

“Tutta la società e la città di Faenza ringraziano Diego per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, per aver riportato la città di Faenza nella massima serie della pallacanestro femminile dopo una straordinaria stagione con tutte le difficoltà passate nell’annata del covid.

Auguriamo un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera da allenatore”.

La guida della squadra sarà affidata a Simona Ballardini con le assistenti Di Chiara e Bassi.