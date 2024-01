“L’assessora Federica Del Conte ha confermato che in primavera inizieranno i lavori per la Ztl della zona di via Rampina e i lavori di asfaltatura di via Dantona e via Portone, richiesti dal consiglio territoriale.

Si tratta di due progetti che sono stati finanziati nel 2023. Sono state avviate le procedure di affidamento diretto e, dopo la verifica dei requisiti della ditta, si inizieranno i lavori. Considerando che si opera negli spazi ristretti del centro storico e che le temperature dovranno essere adeguate, si può ipotizzare una conclusione dell’intervento all’inizio dell’estate.

I chiarimenti erano stati richiesti dalla consigliera del Partito Democratico Fiorenza Campidelli. «Le due strade del borgo San Biagio – dice Campidelli – sono tra le più antiche del quartiere. Sono molto strette, con abitazioni che hanno accesso diretto sulla strada e senza marciapiedi. Negli anni, l’aumento del numero di automobili in circolazione e, molto spesso, posteggiate lungo la strada, ha reso sempre più difficoltoso il passaggio di pedoni, disabili e biciclette e anche il transito delle auto è spesso impedito da quelle parcheggiate.

L’asfalto delle due vie è particolarmente danneggiato da avvalli e deteriorato dai numerosi scavi eseguiti negli anni. Per queste ragioni ci sono state le richieste di una manutenzione straordinaria di via Dantona e via Portone e dell’istituzione della zona a traffico limitato in via Rampina, via Ghibuzza, via Degli Spreti ,via Tarlazzi , via Scaletta e altre vie nelle vicinanze.

La manutenzione straordinaria di via Dantona e via Portone è stata sollecitata anche perché, tra l’altro, proprio in via Portone, il 5 novembre 2023, si è inaugurato il Museo a cielo aperto a cura dell’Associazione Dis-ORDINE, con la collaborazione di associazioni, circoli ricreativi e privati cittadini, che vede l’installazione dei primi 15 mosaici sulle facciate di edifici privati che hanno aderito all’iniziativa.

Sotto il voltone d’accesso alla via Portone sono stati, inoltre, installati pannelli fotografici a testimonianza della storia di personaggi e artisti che hanno abitato e lavorato in queste vie ieri e oggi. Il museo a cielo aperto rientrerà nell’ambito dei percorsi turistici legati alla promozione del mosaico.

Per quanto riguarda invece il progetto di istituzione della ZTL, la segnaletica dovrebbe essere montata a primavera. Sarà poi necessaria una successiva delibera di giunta e la conseguente ordinanza con la quale saranno consentiti il transito e la sosta solo con il relativo permesso.”