Torna domani, domenica 8 ottobre, “Bimbimbici”, l’evento promosso dal CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) del Comune di Ravenna e realizzato grazie al supporto di FIAB Ravenna (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e con la collaborazione di Coldiretti Ravenna e Campagna Amica. Una domenica da vivere in sella e nel verde per sensibilizzare bimbi e famiglie ad una mobilità attiva e sostenibile e per diffondere ulteriormente l‛uso della bici tra i giovani e giovanissimi nonché l’educazione ad una alimentazione sana, di stagione e a km zero.

Campagna Amica sostiene l’iniziativa educativa con gli agricoltori del Mercato Contadino coperto di Ravenna (via Canalazzo 59) che saranno presenti all’arrivo della pedalata per bimbi e famiglie presso Classis Ravenna – Museo della Città e del Territorio per donare un buon frutto di stagione a tutti i partecipanti.

Il programma della mattinata prevede ritrovo alle 9 in piazza del Popolo, con partenza alle 9.30 in direzione del museo Classis, lungo un percorso in sicurezza di circa 12 km, alla portata di tutti; all’arrivo sarà possibile partecipare a laboratori per i più piccoli, al ristoro agricolo e alla presentazione del Museo.

E’ previsto un numero massimo di 120 partecipanti; è obbligatoria la preiscrizione al link https://www.eventbrite.it/o/fiab-ravenna-30715721442