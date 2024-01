Anas informate che la strada statale 3 bis “Tiberina” (E45) attorno alle 20 di giovedì sera è stata chiusa al traffico in direzione sud, in uscita da Ravenna, per la presenza di un mezzo pesante in fiamme al km 249,100.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale, è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità.