E’ stata dimessa dall’ospedale Bufalini di Cesena dove era stata ricoverata dopo il tentato suicidio la 41enne Giulia Lavatura, che lunedì, 8 gennaio, si è lanciata dal nono piano del palazzo dove viveva, prendo con se la sua bambina di 6 anni e il cane, entrambi deceduti.

Lavatura è in arresto per omicidio aggravato e uccisione di animale, ma visto le sue condizioni, la difesa e anche il Pm hanno chiesto la custodia cautelare in una clinica.

Dopo le dimissioni dal Bufalini, Lavatura è stata portata nel reparto di Psichiatria di Ravenna. Nell’ordinanza il giudice ha rilevato che il rischio di un gesto estremo è alto.