Sulla Diramazione per Ravenna dell’A14 bis, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

nelle tre notti consecutive di lunedì 20, martedì 21 e mercoledì 22 giugno, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Lugo Cotignola, verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8 e Via Granarolo ed entrare sulla A14 alla stazione di Faenza.