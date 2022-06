Venerdì 24 giugno terzo appuntamento di “Cotidie Legere”, ciclo di incontri letterari fortemente voluto dal Comune e dall’Assessorato alla Cultura di Brisighella e diretto da Elisabetta Zambon.

Alle ore 21.00, presso il refettorio del convento dell’Osservanza, verrà presentato il libro “Piazzale senza nome” (La Gialla Oro – PordenoneLegge – Samuele Editore, 2021), in dialogo con l’autrice Luigia Sorrentino.

Luigia Sorrentino è nata a Napoli e lavora alla Rai. Giornalista professionista, ha ideato e condotto programmi culturali per la televisione, con interviste a scrittori, poeti e artisti di fama internazionale. Ha fondato e dirige dal 2007 il primo blog della Rai dedicato alla poesia, all’arte, alla letteratura sul sito di Rai News 24. Ha pubblicato numerose raccolte di poesie, tradotte in diverse lingue straniere. Torna con una nuova silloge poetica, pubblicata nella prestigiosa collana La Gialla Oro.

Alternando testi in versi a brevi prose liriche, entrambi evocativi di momenti di strazio e di prova, l’autrice ci conduce attraverso un percorso tra le nicchie indicibili del dolore umano, fino ad interrogarsi sulla verità della morte. Una testimonianza coraggiosa che evoca potentemente realtà temute, con la densa lucidità di chi nella poesia ha trovato la via per resistere all’esistenza.

Il ciclo “Cotidie Legere”, iniziato il 22 aprile con la presentazione del romanzo “La parola papà” (Bompiani, 2022) di Cristiano Cavina e proseguito il 27 maggio con la presentazione del saggio “Vita e leggenda di Allegra – Figlia di Lord Byron e nipote di Mary Shelley” di Giulia Melandri (Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, 2021), continuerà a cadenza mensile. Prossimo appuntamento il 22 luglio con la presentazione del romanzo “Sempre tornare” di Daniele Mencarelli (Mondadori, 2021).

Gli incontri sono ad entrata libera, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Brisighella al numero 0546 994405 oppure la Pro Loco di Brisighella al numero 0546 81166.