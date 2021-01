Camerlona grave incidente tra due auto, ragazzo ferito trasportato al Bufalini

Grave incidente verso le ore 12,30 sulla Statale Adriatica nei pressi di Camerlona, due auto una Audi con tre persone a bordo ed una Fiat 500 condotta da un giovane, per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale si sono violentemente scontrate all’altezza dell’incrocio con Via Argini. Nell’urto la Fiat 500 è volata fuoristrada mentre l’Audi ha invaso la pista ciclabile. Sul posto i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che nonostante i feriti fossero rimasti sempre coscienti hanno deciso di trasportare il conducente della Fiat 500 al Bufalini per la gran botta in testa presa. La strada è stata interrotta nei due sensi di marcia.