Consiglio comunale, CambieRà e Ravenna in Comune presentano una mozione per salvare le edicole

Il consiglio comunale tornerà ad affrontare durante la seduta prevista per questo pomeriggio la tematica che riguarda l’attività delle edicole, che negli ultimi anni ha subito una notevole battuta d’arresto dovuta soprattutto allo sviluppo dell’informazione online che ha determinato la crisi della carta stampata e della vendita dei quotidiani. La mozione “Edicole una spinta politica mirata per il loro salvataggio” presentata da Samantha Tardi (CambieRà) e Massimo Manzoli (Ravenna in Comune) ha proprio lo scopo di sollecitare il consiglio affinché si trovino soluzioni per scongiurare il rischio di assistere alla scomparsa definitiva di questo tipo di attività.