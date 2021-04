Zona gialla, bar e ristoranti tornano ad accogliere i clienti: “Speriamo che questa ripartenza sia definitiva”

L’Emilia-Romagna torna a partire da oggi in zona gialla. Il passaggio nella fascia di rischio più bassa comporta, fra le varie norme, anche la possibilità per bar e ristoranti di accogliere i clienti all’aperto, dopo mesi difficili tra consegne a domicilio e servizi esclusivamente d’asporto. Nonostante il maltempo non sono mancati i primi clienti che hanno scelto di concedersi un pranzo o un caffè seduti al tavolo, e la speranza per il comparto della ristorazione è quella di poter continuare a lavorare senza ulteriori restrizioni almeno per tutta la durata della stagione estiva.