Cambiamenti climatici: la pioggia è diminuita del 75% negli ultimi 13 anni

In provincia di Ravenna la pioggia negli ultimi 13 anni è diminuita del 75%, la temperatura media annua è aumentata dell’1,7% e le ondate di calore del 7%. L’indice del clima pubblicato nella giornata di lunedì dal Sole24Ore in base ai dati raccolti da 3b Meteo dal 2010 al 2013 offre non solo una classifica delle città più vivibili dal punto di vista climatico, ma anche uno spaccato, preoccupante, dei cambiamenti climatici che hanno colpito il territorio italiano.

Solo per l’area ravennate, ad esempio, nel 2010 si potevano contare quasi 132 giorni di pioggia, con accumuli superiori ai 2 mm in almeno una fascia esaoraria. Il calo nel corso dei successivi 13 anni è stato netto e costante.