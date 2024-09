Una settimana dedicata alla mobilità sostenibile

Torna la settimana della mobilità sostenibile. Dal 16 al 22 settembre saranno diversi gli appuntamenti a Faenza dedicati per lo più alla bicicletta. Le iniziative in realtà cominceranno nel fine settimana del 10 e 11 settembre quando il Servizio Mobilità e Smart City dell’Unione della Romagna Faentina sarà impegnato in Slovenia per il progetto europeo Econnecting. La località di Ormoz rientra all’interno di un progetto sperimentale incentrato sulla bicicletta e dedicato ai residenti e ai turisti. Capofila del progetto proprio la Romagna Faentina. Altri paesi coinvolti sono Estonia, Ungheria, Grecia, Montenegro, Portogallo, Spagna e Irlanda.