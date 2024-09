Ottimo esordio per Diego Tarlazzi ed Emma Lanzoni, portacolori del Tennis Club Faenza, ai campionati italiani under 13. Nel primo turno dei campionati maschili, in corso di svolgimento proprio sui campi del circolo di Faenza, Diego Tarlazzi ha battuto 6-0 6-0 Tommaso Nurra. Vittoria all’esordio anche per Emma Lanzoni, impegnata invece nei campionati femminili under 13 sui campi del Tennis Sanremo, che ha superato Giulia Putzu 6-4 6-1. I due portacolori faentini saranno impegnati domani, mercoledì 4 settembre, nei sedicesimi di finale: Tarlazzi affronterà Giacomo Francesco Macchiavello del Tc Santa Margherita Ligure, mentre Lanzoni giocherà contro Camilla Iannece della Scaligero Verona.

Dal punto di vista organizzativo i campionati italiani under 13 maschili in corso di svolgimento sui campi del Tennis Club Faenza procedono bene. Il folto gruppo di 130 ragazzi iscritti inizialmente si sta sfoltendo. Semifinali e finale sono in programma sabato e domenica prossimi.