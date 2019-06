La società Ravenna FC comunica di aere raggiunto l’intesa con Alfonso Selleri per il rinnovo del contratto che lo legherà ai colori giallorossi fino al 30 giugno 2020.

Per il centrocampista di Mordano classe ‘86, la prossima sarà la quarta stagione con la maglia numero 10 del Ravenna. Una notizia che sicuramente farà felici i tanti tifosi giallorossi che ricordano di Alfonso le 108 presenze tra campionato e coppe, condite da prodezze balistiche come il gol contro il Delta Rovigo che spianò la strada per il ritorno in serie C, o l’ultima fantastica conclusione contro il Renate; per lui in questi anni sono stati 9 i goal realizzati e ben 11 gli assist.

Raggiante il giocatore: ”Mi sono confrontato con il Direttore ed il Mister su questa stagione e sugli obbiettivi per la prossima ed Il rinnovo è venuto naturale. Ravenna è come una seconda famiglia per me, allontanarmi dalla società, dai tifosi era veramente complicato. Sono molto contento di essere rimasto, ci aspetta una stagione molto impegnativa, ne siamo consapevoli, ma ci impegneremo ancora di più. Ripartiremo da una buona base del gruppo di quest’anno ed io, come anche gli altri ragazzi, non vedo l’ora di ripartire per dare tutto alla causa giallorossa e conquistare altri grandi traguardi come abbiamo fatto in questi anni.”