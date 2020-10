La trasferta di Salò non porta punti alla causa romagnola, anzi i giallorossi non trovano mai il bandolo della matassa di una gara che la Feralpisalò conduce dall’inizio alla fine.

La cronaca del match registra la prima occasione per i padroni d casa già al 4’, su un corner battuto dalla destra di Tonti il pallone balza pericolosamente nei pressi della linea, salva tutto Alari. Il Ravenna prova a rispondere al 13’ con De Grazia che mette un cross pericoloso ma non trova compagni a centro area. Al 18’ pasticcio in disimpegno della difesa giallorossa con Ceccarelli che intercetta il passaggio e si invola verso la porta fulminando Tonti per la rete del vantaggio. Neanche il tempo di riprendersi dal gol subito che il Ravenna concede una pericolosa punizione al limite dell’area. Morosini disegna una traiettoria che si insacca sotto la traversa, di fatto chiudendo il match prima ancora della mezz’ora. Giallorossi che hanno un sussulto di orgoglio al 32’ e producono una bella azione che libera Mokulu al colpo di testa da centro area, il centravanti non riesce a dare forza e De Lucia controlla. Si va al riposo sotto di due reti.

Neanche il tempo di provare ad imbastire un tentativo di rimonta che al 3’ della ripresa cala il sipario sulla gara con la terza rete dei padroni di casa, scappa D’Orazio sulla fascia e trova puntuale come sempre l’inserimento sul primo palo di Scarsella che segna il suo secondo gol stagionale. Feralpi sul velluto e Ravenna demoralizzato che non riesce a pungere, anzi ci vuole il miglior Tonti per negare la quarta gioia ai padroni di casa, in particolare a Miracoli che prova in tutti i modi a capitalizzare il gran lavoro fatto a favore dei compagni.

Magi inserisce forze fresche e sullo scadere trova qualche trama che impensierisce la Feralpi, prima con il tiro di Fiorani che esce di poco, poi con il colpo di testa di Ferretti allo scadere, ma De Lucia vola e nega ai giallorossi il gol della bandiera. Troppo poco per pensare di portare a casa punti contro una Feralpisalò così quadrata.

TABELLINO:

Feralpsalò – Ravenna Football Club 1913: 3-0

Feralpsalò: De Lucia, Bergonzi, Giani, Miracoli, Ceccarelli, Legati (1′ st Bacchetti), Scarsella, D’Orazio (25′ st De Cenco), Carraro (40′ st Pinardi), Morosini (18′ st Gavioli), Rizzo (26′ st Brogni). A disp.: Liverani, Magoni, Petrucci, Tulli, Vitturini. All.: Massimo Pavanel.

Ravenna Football Club 1913: Tonti, Alari, Vanacore (16′ st Shiba), Franchini, Mokulu, Marozzi (9′ st Ferretti), Marchi, Caidi, De Grazia (40′ st Cossalter), Jidayi (9′ st Fiorani), Perri (16′ st Zanoni). A disp.: Salvatori, Raspa, Meli, Marra, Mancini, Martignago, Sereni. All.: Giuseppe Magi.

Reti: 18′ pt Ceccarelli, 28′ pt Morosini, 4′ st Scarsella.

Note: Ammoniti: D’Orazio, Rizzo, Jidayi, Gavioli.