Parola d’ordine: rinnovamento per le squadre del Real Faenza, affiliata alla gloriosa Spal, che dalla scorsa settimana hanno iniziato gli allenamenti agli impianti sportivi del campo Graziola.

Importante novità per la prima squadra che quest’anno disputerà il campionato di Seconda Categoria, dopo il ripescaggio avvenuto ad agosto. La società ha affidato l’incarico di guidare la compagine faentina ad un nuovo allenatore, Enrico Bravi un mister di prospettiva in grado di valorizzare il giovane gruppo della prima squadra sia sotto il profilo tecnico che tattico.

Nuove figure per l’assetto societario: sono state individuate le persone di Andrea Ravaioli come Direttore Sportivo, compito non facile, visto che dovrà sostituire l’indimenticabile Roberto Brunelli scomparso pochi mesi fa, e Roberto Gurioli come Direttore dell’area tecnica.

Per tutte il mese di settembre la società offre la possibilità di provare a iniziare o riprendere a giocare a calcio ai ragazzi dal 5 ai 17 anni presso gli impianti sportivi graziola (campo A).

Il 10 settembre alle ore 17 ci sarà un Open Day di presentazione della società con possibilità di conoscere tutte le squadre e gli allenatori.

La società Real Faenza è l’unica società faentina che partecipa ad un campionato FIGC di calcio femminile, pertanto chi volesse seguire le orme delle ormai famosissime Bonansea, Gama o Rapinoe può “correre” alla Graziola da lunedì 9 settembre dalle ore 17,00.

Il presidente Cavassi sottolinea che “lo scopo principale, per la società, oltre al divertimento, è la crescita del ragazzo sotto ogni punto di vista: atletico, fisico, umano e per imparare a stare in gruppo dove la filosofia dell’IO diventa quella del NOI”