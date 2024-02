Una partita senza acuti, grigia come la giornata dal punto di vista metereologico tra Faenza e Cotignola, con un inevitabile 0-0 finale. E’ un risultato utile per gli ospiti, impegnati nella rincorsa per la salvezza, molto meno per i padroni di casa che rischiano di perdere ulteriore terreno nella lotta al vertice. Il nulla di fatto è giusto ed è la conseguenza di un match con pochissime emozioni.

Il Faenza ci prova subito a passare, ma senza fortuna. Lucarelli va via bene, ma la sua conclusione rasoterra in diagonale viene facilmente parata dall’ex Ravagli.

La replica del Cotignola è con Fiorillo che in contropiede scambia con De Martino e si presenta in area, però conclude a lato. Al 15’ e al 33’ le opportunità migliori per il Faenza nascono da due colpi di testa. Prima Gjordumi interviene con tempismo sul traversone di Gimelli da calcio d’angolo, ma spedisce appena sopra la traversa. Poi tocca a Marocchi che sul cross di Caroli è pronto a intercettare e tirare, ma la palla finisce di poco a lato dell’incrocio dei pali. Per il Cotignola sul finire del tempo Pirazzoli conquista palla e scocca un diagonale che si perde a lato.

A condizionare lo sviluppo della gara anche il copiosissimo numero di fuorigioco segnalati dagli assistenti, specialmente da Hounga, al direttore di gara Tassi. Offside molte volte dubbi che hanno penalizzato soprattutto la squadra di casa. Su uno di questi episodi, Lucarelli protesta ad alta voce nei confronti dell’arbitro e viene espulso.

In inferiorità numerica, il Faenza non soffre più di tanto, anche se l’allenatore ospite Nannini inserisce l’esperta punta Savelli, ma continua anzi a cercare il gol. Ci va vicino quando su traversone dalle retrovie, Pezzi si trova un pallone invitante a centro area, ma spreca in modo incredibile passando in pratica a Ravagli.

Nell’ultimo minuto di recupero, su calcio di punizione a qualche metro fuori dall’area, Gimelli calcia bene, forte e teso verso la porta, evitando la barriera, ma la palla si perde di poco a lato e l’arbitro fischia la fine.

Il 17 febbraio per il Faenza partita in trasferta, ancora un anticipo, con il San Pietro in Vincoli.

Faenza – Cotignola 0-0

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Prati, M.Albonetti (37’ st Karaj), Marocchi, G. B.Caroli (16’ st Zani), Lucarelli, Bertoni (11’ st Pezzi), Gjordumi. A disposizione: D.Fabbri, S. Albonetti, Manaresi, Costa, Bagnolini. All. Vezzoli

Cotignola: Ravagli, Leonardi, Alessandrini, Minguzzi (43’ st Tonnini), Ponticelli, F. Caroli, D’Urbano (37’ st Savelli), Trincossi, De Martino, Pirazzoli, Fiorillo. A disposizione: Visani, L. Donati, M.Donati, Raspadori, Labarile, Mansour, Faucio. All Nannini

Arbitro: Tassi di Forlì – assistenti: Hounga di Cesena e Saccone di Forlì

Note

Espulso: Lucarelli per proteste

Ammoniti: M. Albonetti, De Marco; Ponticelli, Alessandrini, Leonardi

Recupero: 1’-4’ – Angoli 7-1