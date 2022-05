Non si ferma l’impegno della Regione Emilia-Romagna per lo sport. Per promuovere, attraverso di esso, stili di vita salutari, momenti di incontro e relazione tra le persone, opportunità di valorizzazione dei territori. Senza dimenticare il valore educativo della pratica sportiva per i più giovani.

Sono due i bandi – da un milione di euro ciascuno – approvati nei giorni scorsi dalla Giunta regionale.

Due milioni di euro che permetteranno di sostenere – con contributi compresi tra il 50 e il 70% della spesa ammissibile – due tipologie di iniziative: eventi e manifestazione sportive di valenza locale, regionale e sovraregionale; progetti biennali per il miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l’attività motoria e sportiva.

“Lo sport è salute e praticare un’attività motoria comporta a tutte le età indubbi benefici sul piano psico-fisico- ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini– Ma lo sport è anche uno straordinario strumento di inclusione sociale e per i più giovani una vera palestra di vita. E oggi più che mai è necessario offrire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi occasioni in cui incontrarsi, mettersi alla prova, imparando il rispetto delle regole e l’importanza dell’impegno”.

“Per questo- ha concluso il presidente- continuiamo a investire nello sport, a partire da quello di base, a fianco delle numerose associazioni sportive che operano in questa regione, grazie alla passione di tanti volontari”.

Destinatari dei due avvisi sono società e associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale, enti locali. Le domande potranno essere presentate dalle ore 10 del 23 maggio alle ore 15 del 23 giugno 2022.

In questa legislatura sono quasi 400 le iniziative già sostenute dalla Regione per un impegno economico di oltre 4,5 milioni di euro. Nel dettaglio: 211 eventi e manifestazioni sul territorio per un importo di 2,5 milioni di euro e 176 progetti per la promozione dell’attività motoria e sportiva per 2,1 milioni di euro.