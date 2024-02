Una donna al volante di una Suzuki Vitara nel tardo pomeriggio di ieri lungo la via Dismano, ha dato l’allarme di aver investito qualcuno, sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, ma nonostante le ricerche non hanno individuato nessuna persona e nessun animale.

La signora è stata portata in Ospedale per accertamenti, la strada è stat chiusa per un’ora.