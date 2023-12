Una partita difficile per il Faenza Calcio che ha la meglio 2-1 sul coriaceo Del Duca. I numerosi tifosi della squadra ospite hanno contestato a lungo la terna arbitrale per un paio di episodi sfavorevoli, durante e al termine del match, rimasto per altro corretto in campo.

Apre le ostilità Gjordumi concludendo verso Cottignoli che para facilmente. Quasi sul ribaltamento di fronte su una percussione della squadra biancoazzurra ospite, il pallone calciato da Elshazly colpisce il braccio di Manaresi leggermente discosto dal corpo.

Vibranti le proteste dalla panchina e in tribuna, ma l’arbitro fa proseguire.

Pochi minuti e il Faenza passa. Azione sulla fascia di Gimelli che arriva sul fondo e mette al centro un preciso rasoterra su cui interviene con tempismo Pezzi e da due metri insacca 1-0.

La formazione faentina, in tenuta amaranto per dovere di ospitalità, preme alla ricerca del bis e si rende pericolosa su combinazione Gimelli-Pezzi che fa pervenire il pallone al limite dell’area dove Prati in caduta di testa colpisce il pallone e lo manda di poco alto.

Il Faenza controlla il gioco, ma non trova varchi alla sua azione offensiva, mentre il Del Duca prova a reagire con ficcanti ripartenze. Su una di queste è il vivace neo entrato Corzani a confezionare un cross perfetto su cui Strada non arriva per pochi centimetri.

Il gol è però rimandato di pochi minuti: al 32’ ancora Corzani costruisce un perfetto assist per Curella che anticipa l’avversario e manda la palla all’incrocio dei pali, dove nulla può Fabbri. 1-1

Nella ripresa, il Del Duca parte deciso e sfiora il gol immediatamente. Taroni resiste a un paio di contrasti e riesce a far filtrare la sfera in verticale per Corzani che esalta Fabbri chiamandolo a un vero salvataggio con una prodigiosa respinta.

Le due squadre si danno battaglia con azioni su entrambi i fronti. Gimelli colpisce dalla distanza, ma non dà problemi a Cottignoli, mentre per gli ospiti Siboni ci prova senza fortuna.

Il Del Duca resta in dieci uomini per il secondo cartellino giallo a Lombardi, e assume così un atteggiamento più accorto, senza però rinunciare a offendere. Il Faenza non trova spazi e tenta dalla distanza con Gjordumi per due volte, ma facili sono le parate di Cottignoli.

Al 35’ della ripresa l’episodio che decide la partita: a centrocampo si contrastano e strattonano Prati e Taroni. Inizia forse il secondo, ma pare più evidente la trattenuta sulla maglia dell’avversario del manfredo che si libera in verticale del pallone imbeccando il veloce Lucarelli che se ne va e in diagonale trafigge Cottignoli 2-1.

Furiose le rimostranze in tribuna e della panchina ospite, che portano alle espulsioni del capitano Bravaccini e in seguito di mister Candeloro. La reazione del Del Duca allo svantaggio, pur in inferiorità numerica, è veemente e porta a due occasionissime nel giro di due minuti. Prima Corzani si fa largo e con un rasoterra impegna Fabbri che devia di piede. Poi Strada dalla distanza con una gran botta manda sul palo il pallone che colpisce il portiere Fabbri poi bravo a recuperarlo. Sventato il pericolo, il Faenza costruisce una palla gol con Lucarelli che in contropiede recupera la sfera e la serve a Gjordumi il quale anticipa il portiere Cottifogli, ma conclude sul fondo. Ferrari per il Del Duca calcia alto, poi quasi allo scadere Albonetti tira senza creare grattacapi al portiere Cottifogli.

Con i tre punti, il Faenza mantiene la testa della classifica e una lunghezza di vantaggio sulla Sampierana, vittoriosa all’ultimo minuto di recupero sul Verucchio.

Nel prossimo turno, il 10 dicembre, insidiosa trasferta per il Faenza a Misano.

Tabellino

Faenza – Del Duca Grama 2-1

Faenza: Fabbri, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Manaresi (5’ st Karaj), Prati, Tuzio (18’ st Bertoni), Marocchi, Lucarelli, Pezzi (43’ st Albonetti), Gjordumi. A disposizione: Bertini, Brusi, Caroli, Benini Emiliani, Zani. All. Vezzoli

Del Duca Grama: Cottignoli, Borgini, Ferrari, Taroni, Casadei, Maltoni, Strada (41’ st Buzi), Lombardi, Curella (43’ st Clemente), Elshazly (22’ pt Corzani), Bravaccini (10’ st Siboni). A disposizione: Farsoni, Bastianelli, Lizambri, Zacchi, Onya. All Candeloro

Arbitro: Soverini di Bologna – assistenti: Gioacchini e Vigile di Cesena

Reti: 9’pt Pezzi, 32’ pt Curella, 35’ st Lucarelli

Espulsi: Lombardi (doppia ammonizione), allenatore Candeloro e Bravaccini entrambi per proteste dalla panchina

Ammoniti: De Marco, Marocchi; Ferrari

Angoli: 3-3

Recupero: 2’ – 7’