Il Ravenna FC comunica di avere raggiunto l’accordo per l’approdo in giallorosso di Davide Macrì

Impiegabile sia come trequartista che come attaccante esterno, il classe ’96 è reduce da una stagione alla Folgore Caratese in serie D, con 34 presenze condite da 7 reti ed altrettanti assist. In passato ha indossato anche le maglie di Correggese e Flaminia Civitacastellana e Atletico Terme Fiuggi.