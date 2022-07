Paura in viale degli Insorti nel pomeriggio di mercoledì quando un pino marittimo è caduto a terra colpendo un furgoncino in transito in quel momento. L’incidente è avvenuto intorno alle 15, proprio di fronte all’ingresso della scuola Media Europa, all’incrocio con via Pola.

L’albero, crollando a terra, ha colpito un cassonetto per la raccolta dei rifiuti e il mezzo . Per l’uomo alla guida del furgone è stato necessario l’intervento di un’ambulanza. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Faenza, ma in condizioni non gravi. Sono quindi dovuti intervenire i tecnici del Comune per liberare la strada dall’albero caduto trasversalmente a via Pola.

Non è ancora chiara la causa del cedimento della pianta. Nelle prossime ore dovranno svolgersi le perizie di rito e le verifiche di stabilità anche sugli altri pini di viale degli Insorti.

Alla Polizia Locale il compito invece di registrare i rilievi dell’incidente.