Devastata a Brisighella la sede dell’associazione Trofeo Lorenzo Bandini

La sede dell’associazione Trofeo Lorenzo Bandini, in viale De Gasperi 10 a Brisighella, accanto alla stazione ferroviaria devastata dai vandali. Numerosi scatoloni sono stati aperti e distrutti, rotte e rubate diverse bottiglie di vino che l’associazione consegna durante le premiazioni annuali. Alcuni documenti e riviste sono spariti, altri rovinati. Il resto è stato gettato per terra. Non è al momento ben chiaro se coloro (o colui) che sono entrati nella notte avessero come obiettivo il semplice atto vandalico o se invece erano alla ricerca di qualcosa di prezioso da rubare. Fortunatamente non erano presenti all’interno della sede il nuovo trofeo Bandini, la preziosa opera in ceramica che sarà consegnata al vincitore del premio per l’edizione 2023, e molto altro materiale che sarà consegnato alle prossime premiazioni.

Purtroppo non è la prima volta che la sede dell’associazione viene presa di mira da atti vandalici. La stessa zona della stazione ferroviaria di Brisighella nell’ultimo periodo è stata martoriata in questo senso. Nell’ultimo periodo nella sede dell’associazione qualche ignoto aveva rotto i vetri delle finestre, poi la cassetta della posta, è stata rubata l’insegna del Trofeo Bandini. L’ultimo atto vandalico due settimane fa. L’associazione aveva posizionato quindi un asse di legno davanti alla porta. Nella notte è stato divelto per entrare all’interno della sede.

Nella mattinata erano presenti nell’ufficio di viale De Gasperi i Carabinieri che hanno fotografato i danni. Verrà quindi poi presentata denuncia.