Arriva la 10° edizione di ScrittuRa Festival con tanti ospiti e appuntamenti

Arriva la decima edizione di ScrittuRa Festival con tanti ospiti e appuntamenti. Il festival diretto da Matteo Cavezzali, che si svolge tra Ravenna e Lugo, con appuntamenti anche a Bagnacavallo, Fusignano, Cotignola, e per la prima volta con una giornata anche a Faenza, si svolgerà dal 25 maggio al 15 giugno.

Tra i tanti ospiti ci sarà la scrittrice Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, docente di scrittura all’Università di Princeton e che è stata insignita dall’allora presidente degli USA Barack Obama con l’ambita Medaglia Nazionale per l’Arte.

I premi Strega Domenico Starnone e Francesco Piccolo, la vincitrice del premio Campiello Rosella Postorino ritornata in libreria dopo il best seller internazionale “Le assaggiatrici” (Feltrinelli), il maestro del noir italiano Carlo Lucarelli, Antonella Lattanzi e tanti altri tra gli autori più importanti del momento.

Non mancheranno anche personaggi dello spettacolo come il conduttore Alessandro Cattelan che parlerà della sua casa editrice Accento, ci sarà Rocco Tanica, degli Elio e le Storie Tese, che per primo ha scritto assieme a una Intelligenza Artificiale e la cantautrice Malika Ayane, con 7 album all’attivo, 4 volte al Festival di Sanremo, è stata uno dei giudici a X Factor e ha interpretato Evita Peròn nell’omonimo musical e ora si esordisce nella narrativa.

Protagonisti anche attori come Sabina Guzzanti, con la sua distopica ironia tra ambientalismo e fantascienza, Roberto Mercadini con il suo nuovo lavoro sull’ironia nella Bibbia (in anteprima per ScrittuRa), e il regista Marco Baliani.

Ci sarà spazio anche per la filosofia e l’impegno civile con Andrea Colamedici e Maura Gancitano di Tlon, Vera Gheno che ragionerà sull’uso delle parole, e il confronto tra due generazioni di femministe con Lea Melandri e Federica Fabrizio a Fusignano. Si parlerà di miti con Laura Pepe e di libri che ci fanno innamorare con Ester Viola a Bagnacavallo.

Come sempre ci saranno personaggi di spicco anche dal mondo dell’editoria e della comunicazione come Annalena Benini, la nuova direttrice del Salone Internazionale del Libro, Alessandro Vianello, direttore di Rai Radio1, Marino Sinibaldi, direttore del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e curatore della rivista “Sotto il vulcano”, Alberto Rollo, editor di Mondadori, e Luca Briasco traduttore italiano di Stephen King che terrà una lectio sul maestro del brivido al teatro Binario di Cotignola. Ospiti inoltre Irene Graziosi per la rivista culturale Lucy e Ludovica Lugli del Post per Cose spiegate bene.

Ci saranno anche personalità di spicco del mondo del fumetto come Tito Faraci, sceneggiatore di Spider-Man, Topolino e Dylan Dog; ma anche due importanti autori di graphic novel ravennati Gianluca Costantini e Davide Reviati.

Il programma si arricchirà di incontri per i più giovani curati dalla sezione Holden della Biblioteca Classense e di performance a cura del gruppo teatrale Spazio A.

Il festival è realizzato grazie al contributo dei Comuni di Ravenna, Lugo, Faenza, Bagnacavallo e Fusignano, della Regione Emilia-Romagna, al supporto di Faventia Sales, con la collaborazione della Biblioteca Classense, Biblioteca Trisi, Biblioteca Taroni, Caffè Letterario di Lugo, Libreria Dante, Libreria Alfabeta, Libreria Holden e Associazione Cambiobinario.

ScrittuRa festival avrà come sempre un epilogo in Trentino con ScrittuRa sulle Dolomiti che si svolgerà dal 7 al 9 agosto in Val di Fassa.