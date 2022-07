Verso la riapertura del Palazzo del Podestà: probabile inaugurazione fra agosto e settembre

Finiti i lavori al Palazzo del Podestà, è iniziato il percorso che porterà alla riapertura dell’antico edificio fra Piazza del Popolo e Piazza Martiri della Libertà. L’inaugurazione dovrebbe essere prevista al termine dell’estate, se non anche prima, al termine di agosto. Il segnale che finalmente il lungo percorso di recupero del Podestà è giunto al termine arriva dallo spostamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti, traslocati sul lato opposto di Piazza delle Erbe, di fronte alla biblioteca e davanti alla Chiesa dei Servi. Nel frattempo, all’interno del palazzo, sono in corso i sopralluoghi e le verifiche.

I lavori ufficialmente sono terminati il 30 aprile scorso con la riqualificazione dell’accesso in cima alla scalinata accanto al voltone dei Beccai e l’installazione dell’ascensore accessibile da Corso Saffi.

È stato un percorso lungo, iniziato ufficialmente nel 2017, ma il progetto vero e proprio è di due anni più vecchio, risalente al 2015. Originariamente l’inaugurazione era prevista per il 2019, poi è stata mano a mano posticipata, a causa di una serie di problematiche e ritardi.