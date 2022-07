Disavventura e notevoli disagi per molti residenti di via Laghi nella mattinata di mercoledì. Intorno alle 10 si è rotta infatti una conduttura dell’acqua all’incrocio fra via Laghi e via Valgimigli. Immediatamente la strada è stata invasa dall’acqua. Alcuni scantinati sono stati allagati. L’incidente ha creato anche alcuni disagi alla viabilità. Sul posto sono dovute intervenire le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco e i tecnici per la riparazione. Al momento è ancora da determinare la causa della rottura.

Caso vuole che nelle ultime settimane, in tutto il territorio provinciale, si siano verificati altri casi di tubature rotte. Tuttavia, negli episodi precedenti, si era sempre trattato di disagi contenuti. Nella mattinata di mercoledì, invece, a rompersi in via Laghi è stata una tubatura di grandi dimensioni.