Continuano i lavori al casello autostradale di Faenza lungo l’A14 Bologna-Taranto. Le prossime chiusure saranno in orario notturno per incidere il meno possibile sulla viabilità. Nelle notti del 2,3,4,5 e giugno quindi, dalle 22 alle 6, la stazione di Faenza rimarrà chiusa per i veicoli provenienti da Ancona per lavori di manutenzione del cavalcavia. È consigliata l’uscita a Imola o a Forlì.