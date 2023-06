Burattini alla Riscossa è un festival diffuso che, con baricentro fortemente radicato nel territorio del Comune di Ravenna, porta avanti da oltre un ventennio un modello di progettazione culturale che si spande capillarmente su di un bacino territoriale in continua espansione. Concepito nel 2007 come rassegna itinerante, con l’intento di mettere in rete le 10 Circoscrizioni del Comune di Ravenna, il festival è divenuto negli anni un evento di rilevanza nazionale, arrivando a collocarsi ora nel quadro più ampio di un circuito di eventi saldamente radicato sulle province di Ravenna e Ferrara: l’estate 2023 vedrà infatti la XVII edizione consecutiva della manifestazione.

Il primo appuntamento di Burattini alla Riscossa 2023 si terrà venerdì 9 giugno al Coja Beach di Casalborsetti, dove protagonisti saranno I Burattini di Massimiliano Venturi con lo spettacolo Sganapino medico per forza.

Il teatro di figura, e in particolare i burattini, così come il teatro di strada, sono un’arte antica e fortemente legata alla nostra storia. Più di ogni altra arte scenica, questi linguaggi hanno il pregio di dare la possibilità a qualsiasi luogo di farsi teatro: i teatrini di burattini e marionette o l’artista di strada che fa cerchio, solo per citare gli esempi più diffusi, sia legati alla tradizione che fino alle forme più contemporanee e innovative, sono basati su di un apparato scenico che riproduce in piccola scala e in versione di spettacolo viaggiante gli elementi della macchina teatrale, in grado di calare l’evento performativo nelle più disparate situazioni: dai teatri alle piazze, dalle sale non attrezzate a ogni sorta di location non teatrale, fino alla strada, ai parchi e ai giardini.

«Il carattere popolare del teatro di figura – dice il direttore artistico della rassegna, Massimiliano Venturi – lo rende complementare a forme affini quali il teatro di strada, la Commedia dell’Arte, il teatro ragazzi o addirittura la musica dal vivo: ciò permette di sviluppare programmazioni di eventi particolarmente indicati per il pubblico di ragazzi e famiglie ma di certo interesse per lo spettatore di tutte le età, contraddistinguendosi per la varietà, per la multidisciplinarietà e per la contaminazione tra i linguaggi performativi».

La programmazione di Burattini alla Riscossa si pone poi l’obiettivo di valorizzare le bellezze del territorio, facendole diventare la cornice degli eventi secondo un connubio che si caratterizzi per il pregio e l’unicità, rivolgendosi in particolare a chi predilige un approccio slow alla vacanza estiva.

LA DIREZIONE ARTISTICA. La direzione artistica di Burattini alla Riscossa è affidata come di consueto al ravennate Massimiliano Venturi, burattinaio, regista e promotore culturale. A fianco del lavoro di palcoscenico coltiva e pratica da oltre vent’anni un proprio modello di progettazione culturale, secondo un sistema teatrale diffuso e a misura di territorio, che mette in pratica organizzando ogni anno decine di eventi per enti pubblici e privati, spaziando tra i generi del teatro di figura e di strada, musica e gestioni teatrali con stagioni di prosa, comico e teatro ragazzi.

venerdì 9 giugno 2023 – ore 21.15 – INGRESSO LIBERO

Coja Beach – Via delle Gardenie, 27 – Casalborsetti (RA)