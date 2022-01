Parte a gennaio 2022 “No Borders- A Photography Project for Inclusion”, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Pigreco Apprendimento APS e il Gruppo Fotografia Aula 21.

Finanziato come progetto locale dal Corpo Europeo di Solidarietà, No-borders promuove integrazione, inclusione e coesione. Questi saranno infatti i temi cardine del corso fotografico che il Gruppo Fotografia Aula21 svilupperà per i giovani richiedenti asilo ospitati nel territorio della Romagna Faentina.

Per far sì che il progetto sia ancora più inclusivo, il corso terminerà con una Mostra fotografica che avrà come protagonisti gli scatti che i ragazzi realizzeranno durante il progetto.

L’evento di lancio si terrà al Rione Verde il 30/01/22 alle ore 18.00, per presentare l’opportunità, conoscere i partecipanti e fissare l’appuntamento settimanale del laboratorio fotografico.

L’evento e il progetto sono gratuiti e aperti a cittadini stranieri e italiani senza limiti di età (la partecipazione attiva sarà contingentata in base alle normative vigenti in materia di protezione Covid-19).

Il progetto si svilupperà da gennaio 2022 e si concluderà con la mostra fotografica a luglio 2022.