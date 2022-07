La rassegna di luglio organizzata da Faenza C’entro, con il coordinamento di Wap Agency, è giunta alla conclusione per quanto riguarda l’anno 2022. L’ultima serata dei Martedì d’Estate ha riscosso un grande successo grazie ai curiosi che si sono riversati in Piazza del Popolo per assistere alle selezioni regionali del famoso contest Miss Italia. Il successo della kermesse è stato caratterizzato anche dalle numerose iniziative musicali, culinarie, artistiche e commerciali, accolte e sostenute dalle attività che hanno intrattenuto migliaia di persone durante le cinque serate.

“Quella del 2022 è stata veramente una bellissima edizione dei Martedì d’Estate – afferma il Vicesindaco Andrea Fabbri – ricca, diversificata e partecipata. Ringrazio il Consorzio Faenza C’entro, tutto lo staff e in particolare i commercianti che hanno contribuito ad illuminare di vitalità il nostro centro storico. Siamo davvero molto soddisfatti ma non lo consideriamo un traguardo bensì una solida base dalla quale ripartire, crescere e migliorare”.

“Sono molto contenta di questa mia ‘prima edizione’ dei Martedì d’Estate nel ruolo di Presidente di Faenza C’entro – dichiara Claudia Minardi. Nell’organizzazione abbiamo cercato di dare un’opportunità di coinvolgimento per tutti, bambini, giovani, genitori e nonni, diversificando nei vari appuntamenti le proposte di intrattenimento. La musica è stata il filo conduttore delle varie serate, ma anche lo sport, le degustazioni offerte dalle cantine del territorio, i giochi per i bimbi e le mostre di artisti locali, oltre ai classici mercatini dell’artigianato sono stati veri e propri protagonisti. Nell’ultima serata abbiamo ospitato anche una selezione regionale del concorso Miss Italia, dando ad alcune nostre attività associate l’opportunità di far sfilare le miss con proposte di abbigliamento, costumi e occhiali.

Questa edizione dei Martedì d’Estate ha centrato il nostro obiettivo che è sempre quello di dare visibilità allo splendido centro storico manfredo, organizzando eventi che coinvolgano anche i nostri associati.”

Nella serata di ieri, Piazza del Popolo, ha ospitato il palco sul quale, dalle 21.30, le aspiranti Miss hanno sfilato per ottenere la fascia regionale di Miss Italia, che permette l’accesso alle selezioni delle successive fasi del concorso. L’evento è tornato in Piazza del Popolo pronto a coronare il sogno di tante ragazze che aspirano ad entrare nel mondo del cinema, dello spettacolo, della moda e della televisione. La serata è stata condotta e presentata da Antonio Borrelli e ha visto trionfare la ventiduenne parmense Giorgia Cassi.

“I Martedì d’Estate” sono stati organizzati dal Consorzio Faenza C’entro in collaborazione con la Cabina di Regia composta da Confartigianato, Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Cna e il contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della Camera di Commercio di Ravenna. L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza.