Buoni spesa per le famiglie in difficoltà a causa del Covid: sono 750 le domande presentate

Le misure restrittive messe in campo dal Governo per frenare la crescita dei contagi stanno mettendo a dura prova l’economia ravennate, facendo registrare un importante calo del fatturato a tutte le imprese e le attività colpite dalle chiusure. Come conseguenza, sono sempre di più le persone e le famiglie che necessitano di contributi economici per poter pagare la spesa e i beni alimentari. Per far fronte a questo problema, il Comune di Ravenna fin dalle prime fasi dell’emergenza sanitaria ha stanziato diverse risorse per erogare buoni spesa a supporto delle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dalla pandemia. Ne abbiamo parlato con l’assessore ai Servizi Sociali Valentina Morigi.