Crisi di Governo, Grillini: “Qualsiasi sia l’esito, a Faenza Italia Viva rimarrà con gli alleati alla guida della città”

Qualunque sarà l’esito del voto a Roma sulla fiducia al Governo Conte, a Faenza non cambierà nulla. A poche ore dal voto in Senato sul Governo, dopo la fiducia di ieri accordata alla Camera, il capogruppo di Italia Viva Alessio Grillini, principale riferimento del partito renziano sul territorio faentino, conferma la propria permanenza in maggioranza qualsiasi sia l’esito dell’operazione condotta da Matteo Renzi. In città quindi, Italia Viva continuerà ad essere alleata a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Coraggiosa e Faenza Cresce, ai quali si aggiungono fuori dal consiglio comunale Europa Verde e Faenza Contemporanea, portando avanti il progetto presentato agli elettori faentini.