La scuderia faentina Top Driver allo Slalom Predappio-Monte Busca (un centinaio di partecipanti, secondo appuntamento della Coppa Romagna Slalom), organizzato dalla Scuderia Brm, in collaborazione con il Racing Team Le Fonti, ha raccolto una messe di soddisfazioni: Luca Mazzari di Fusignano, Proto 1.0, si è piazzato quinto assoluto, Emanuele Cantoni di Faenza, Proto 1.0,un ottavo, il ravennate “Top driver”, a bordo della Ford Mustang, ha incamerato un secondo posto di classe, mentre il brisighellese Marco Sangiorgi, Suzuki Vitara, un quinto di categoria; al traguardo anche Fulvio Paganelli su Lotus.

Allo slalom Tredozio-Monte Busca si è rivista come una delle vetture apripista la Cartanfruit del Team Selene di Faenza, un’auto elettrica, dalle notevoli prestazioni, interamente progettata e costruita dall’artigiano faentino Gaetano Tanesini e vincitrice in passato di tre edizioni del Rally di Montecarlo per vetture elettriche e di undici edizioni del Campionato Fia Energie Alternative a partire dalla fine degli anni novanta, precorrendo con ampio anticipo l’attuale tendenza al passaggio alla mobilità elettrica di tutte le maggiori case automobilistiche mondiali.

Prossimo slalom in programma,il Rocca San Casciano-Monte del Re, in calendario il primo di agosto.

Intanto domenica 25 luglio è in allestimento il Raduno Faenza da Vivere-Modigliana da Sognare, per auto moderne e storiche, secondo evento del Trofeo della Romagna; ritrovo dei partecipanti presso Barchi Auto in Via San Silvestro a Faenza dalle 8.30 alle 9.30, prove di abilità di guida in via Ca’ Bianca e Piazza del Popolo, sempre a Faenza, fra le 10 e le 10.30, poi trasferimento a Modigliana, per la terza e quarta prova di abilità di guida in Via Artigianato alle 11, tutto nel massimo rispetto del codice della strada e a velocità ridottissima; sosta in Piazza Matteotti a Modigliana per visita del centro storico e distribuzione di gustosi gadget a cura di “Modigliana Antica” e Molino Naldoni; conclusione della manifestazione alle 13 all’Agriturismo Cento Tigli per il pranzo e le premiazioni; si ringraziano per la collaborazione le amministrazioni comunali di Faenza e Modigliana e le aziende Bassetti srl, Aurel, Alpi, Interlinea,Aredici, Andy e Roberto Bubani per il supporto.