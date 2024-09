Quarta edizione delle giornate all’insegna dello Sport nei Comuni dell’Unione della Romagna Faentina: le Associazioni proporranno attività e dimostrazioni, dando informazione sui corsi che sono in procinto di partire a famiglie, bambini, ragazzi, adulti, anziani che potranno gratuitamente “provare” nell’arco della giornata tutte le attività sportive.

A Solarolo l’iniziativa si terrà sabato 7 settembre dalle ore 16.00 al Parco “G. Conti”, dove si potranno sperimentare tantissime attività, e allo stadio comunale “C. Arboscelli” per le attività legate al calcio.

Chi collezionerà almeno tre timbri, corrispondenti a tre sport diversi provati, riceverà un regalo.

Per l’occasione sarà attivo un punto ristoro a cura di Pro Loco Solarolo.

Inoltre, in programma per venerdì 6 settembre alle ore 18.30 presso la piscina comunale, una partita di pallanuoto organizzata da Centro Sub Faenza e Nuova Co.G.I. Sport.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Castel Bolognese e dall’Unione della Romagna Faentina, con la collaborazione dell’associazione ADMO, e di tutte le associazioni sportive del territorio che ogni anno partecipano attivamente per festeggiare insieme lo sport in tutte le sue forme: Vivilpaese – movimento, armonia, benessere, Club Ippico S. Giorgio, Gruppo Frustatori Cassani, Habanera Social Club, Basket Club Russi, Atletica 85, Nuoto Club Faenza, Pallavolo Faenza, Raggisolaris Academy, Solarolo Calcio.