Bunge, azienda leader mondiale nel settore agroalimentare e degli ingredienti, ha aperto le candidature per 35 nuove opportunità di carriera all’interno dell’Industrial Trainee Program, mirato a ingegneri e laureati all’inizio della loro carriera professionale.Le posizioni aperte sono distribuite in diverse aree delle operazioni industriali dell’azienda, in oltre 10 paesi tra Europa e Asia, tra cui l’Italia.

Il programma, che prenderà il via il prossimo settembre 2024, ha una durata di 18 mesi e offre opportunità retribuite in diversi stabilimenti operativi, come impianti di lavorazione della soia, raffinerie, laboratori e terminali portuali, per fornire agli apprendisti la possibilità di conoscere i diversi aspetti delle attività e di comprendere appieno il business. Al termine del percorso di 18 mesi, i tirocinanti verranno inseriti con una posizione specialistica in Bunge, nel settore in cui avranno deciso di completare la formazione: ci sono diverse possibilità di carriera, che vanno dalle aree come sostenibilità ambientale, sicurezza, qualità, produzione, manutenzione e automazione delle strutture.

“Questo è un momento molto stimolante per entrare a far parte del nostro network, in costante crescita. Il nostro programma offre un percorso di apprendimento olistico progettato per sviluppare le competenze tecniche e comportamentali dei partecipanti e accelerare la loro carriera in Bunge, per offrire loro l’opportunità di avere un impatto concreto e di aiutarci a realizzare il nostro primo obiettivo, ovvero fornire a tutto il mondo alimenti, mangimi e combustibili in modo sicuro e sostenibile”, ha dichiarato Claudinei Freitas, VP Industrial Operations di Bunge, Europa e Asia.“, hadichiarato Claudinei Freitas, VP Industrial Operations di Bunge, Europa e Asia.

Bunge ha un team diversificato e globale che opera in più di 40 paesi: ogni giorno l’azienda ricerca professionisti appassionati, coraggiosi e motivati che vogliono vivere l’attività quotidiana e vedere, creare e sperimentare infinite possibilità per contribuire a rendere Bunge una delle aziende più innovative e dinamiche del suo settore.

Un percorso, quello del Trainee Program, che è solo l’inizio della carriera in azienda: “Sono entrata in Bunge a Porto Corsini quasi otto anni fa, iniziando il mio percorso proprio grazie al Trainee Program. Sono arrivata in azienda dopo aver terminato gli studi accademici, come prima esperienza lavorativa. Questo programma mi ha dato la possibilità di applicare quanto appreso durante gli anni di Ingegneria e di impararne anche la parte pratica; di entrare a far parte di una ben strutturata realtà aziendale, interagendo con tutti i dipartimenti per conoscerne ruoli e competenze; di confrontarmi con colleghi di ogni nazionalità per condividere conoscenze e punti di vista. Ciò mi ha consentito di capire per quali funzioni fossi più adatta e pian piano di accrescere e diversificare le mie abilità. Oggi sono ancora qui, ricopro un ruolo internazionale e non smetto di imparare cose nuove” commenta Giusi Rita La Monica, Western Europe Project Manager – Productivity & Energy.

Bunge “Industrial Operations Trainee Program”

Chi può candidarsi: Ingegneri e laureati in settori affini a Bunge e all’inizio della loro carriera professionale. È richiesta la conoscenza fluente della lingua inglese, parlata e scritta. Sarà valutata una precedente esperienza professionale non superiore a 2 anni.

Benefit: Bunge offre un contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, accesso al programma di welfare e sanitario dell’azienda e opportunità di tutoraggio e formazione continua, sia sul lavoro che virtualmente, compreso l’apprendimento basato sui giochi ad hoc.

Procedura di candidatura: I candidati devono candidarsi attraverso il sito web per il posto di tirocinio. I candidati selezionati saranno contattati dal team di Talent Acquisition di Bunge per una prima presentazione. Un colloquio con il potenziale futuro manager e con i colleghi sarà programmato in una fase successiva, che di norma comprende una visita alla struttura. Infine, ai candidati finali verrà richiesto di completare un breve test di valutazione.

Il Bunge Industrial Trainee Program si focalizza sulla preparazione dei professionisti che diventeranno i futuri esperti e leader dell’azienda. Il percorso incoraggia i professionisti all’inizio della loro carriera che vedono il cambiamento come un’opportunità per evolversi, che amano assumersi la responsabilità del lavoro e farlo proprio, che abbracciano uno scopo e che svolgono un lavoro significativo a cogliere questa opportunità unica, a vivere le possibilità che offre Bunge e a crescere.

I candidati interessati possono visitare ilsito di Bunge per saperne di più e devono presentare domanda tramite il portalejobs.bunge.com.