L’anno difficile in cui eventi disastrosi hanno stravolto il nostro territorio e la nostra comunità, ha evidenziato ancora di più quanto sia sempre più importante la collaborazione, la nascita di nuove sinergie, il poter riemergere uscendo dalle abitudini e sperimentando nuove opportunità: con questo spirito siamo pronti per la 15° edizione di AgRiolo.

In questa questa edizione, F.a.t Agri ha introdotto il “Premio Angelo Muccinelli” in onore di Angelo, poiché l’idea e il desiderio del premio sono nati da lui: identificare e onorare le figure che si sono distinte per il loro attaccamento e la loro passione per la nostra terra. Durante la Cena di Gala AgRiolo, tenutasi il 15 marzo presso l’Istituto Alberghiero “Artusi”, è stato conferito il premio a Gabriella Pirazzini.

Grazie al suo format televisivo “Con i frutti della terra”, dedicato all’agricoltura, all’industria agroalimentare e al turismo, e alla sua notevole passione, è riuscita a promuovere il nostro territorio attraverso una presenza costante e i suoi servizi giornalistici.

Tanti appuntamenti e novità sono in programma; si parte con il Convegno che quest’anno è focalizzato sulle modalità per favorire ed agevolare l’accesso e la partecipazione ai bandi dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) la cui finalità è lo sviluppo e miglioramento socio-economico dell’area collinare e montana romagnola.

Durante le tre giornate della fiera, le strade di Riolo Terme si animeranno con esposizioni di macchinari agricoli e innovazioni tecnologiche del settore, aree per i mercatini di prodotti locali, laboratori didattici per i più piccoli e gli antichi giochi dell’aia, esposizioni di auto e moto d’epoca, trattori antichi e modellini radiocomandati.

Non mancherà anche quest’anno la tipica Mostra del bestiame dove si possono ammirare razze bovine, suine e varie tipicità di allevamento avicunicolo, ovino ed equino del territorio riolese e si potrà assistere all’asta mercato dei vitelli da ristallo. In occasione del 140° anniversario del marchio Landini, sarà possibile ammirare le sfilate e le mostre di moltissimi rari esemplari di uno dei marchi che ha fatto la storia della meccanizzazione agricola.

Fra le novità della Fiera: in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Artusi” si terrà la Gara dei migliori Passatelli; l’Associazione “VivilPaese” condurrà attività di balli di gruppo per ragazzi disabili. Nel Parco Pertini durante le 3 giornate della fiera sarà in funzione uno Stand Gastronomico che proporrà specialità tipiche locali preparate da F.a.t. Agri e I Luppoli: i sapori di Romagna saranno i protagonisti!