Il Centro Volontari Protezione Civile di Faenza, in collaborazione con l’Azienda Agricola La Quercia, ha ospitato un evento di grande valenza educativa e inclusiva, rivolto ai membri dell’associazione Genitori Ragazzi con Disabilità (GRD Faenza). L’iniziativa, improntata su un approccio positivo e costruttivo, ha avuto come fulcro la divulgazione delle pratiche e dei principi fondamentali legati alla salvaguardia delle foreste, attraverso l’illustrazione del ruolo e dell’organizzazione della Protezione Civile nelle attività Antincendi Boschivi (AIB).

L’evento si è articolato attraverso tre specifiche attività dimostrative, attentamente selezionate per fornire ai partecipanti un’esperienza diretta e formativa: l’Avvistamento di Incendi Boschivi, lo Spegnimento di Incendi Boschivi, e la simulazione dell’organizzazione di un centro di coordinamento, includendo elementi di Telecomunicazioni, Segreteria d’Emergenza e supporto UAS. Queste attività, rappresentative delle operazioni tipicamente svolte dai volontari della Protezione Civile durante le campagne AIB, hanno offerto ai ragazzi l’opportunità di immergersi in scenari realistici, contribuendo significativamente alla loro comprensione dell’importanza del lavoro svolto dai volontari per la protezione dell’ambiente.

L’entusiasmo e la felicità manifestati dai ragazzi partecipanti riflettono l’eccezionale successo dell’iniziativa, la quale ha non solo permesso loro di vivere un’esperienza unica, ma ha anche favorito un importante momento di inclusione sociale e sensibilizzazione verso temi ambientali di fondamentale importanza.

L’evento si è concluso con un momento conviviale, durante il quale volontari della Protezione Civile, partecipanti e rappresentanti delle istituzioni presenti hanno condiviso una merenda, gentilmente offerta dall’Azienda Agricola La Quercia. Quest’ultimo momento ha rappresentato un’occasione preziosa per lo scambio di ricordi e impressioni, consolidando i legami tra i partecipanti e rafforzando il senso di comunità e solidarietà che ha caratterizzato l’intera giornata.

In sintesi, l’iniziativa del Centro Volontari Protezione Civile di Faenza dedicata ai ragazzi dell’associazione GRD Faenza, ha testimoniato l’impegno congiunto verso l’educazione ambientale, l’inclusione e la promozione di valori civici essenziali, confermando l’importanza di simili iniziative per la costruzione di una società più consapevole e inclusiva.