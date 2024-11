È nata Zerocerchio: cooperativa sociale nata dalla fusione di Zerocento e Il Cerchio

È ufficiale: a partire dall’ 1 novembre prende vita Zerocerchio, una cooperativa sociale nata dalla fusione di due storiche realtà del territorio, Zerocento di Faenza e Il Cerchio di Ravenna. Con un totale di oltre 1.200 soci e dipendenti e un fatturato previsto per il 2025 di circa 38 milioni di euro, Zerocerchio si prefigge di rafforzare il proprio impegno nei confronti della comunità, offrendo servizi e supporto di qualità e continuando a sostenere l’occupazione nel settore sociale.

La nuova cooperativa nasce per creare una struttura più solida, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di un territorio che da sempre ha rappresentato un punto di riferimento per entrambe le cooperative, non solo per la presenza capillare dei loro servizi, ma anche per le profonde relazioni costruite negli anni con enti locali, famiglie e istituzioni. L’unione tra Zerocento e Il Cerchio non è solo una fusione aziendale, ma l’inizio di una nuova fase di crescita e condivisione per tutta la comunità della provincia di Ravenna.