Martedì 12 marzo alle 21.30, al Mercato Coperto di Ravenna (piazza Andrea Costa), appuntamento con Maria Pia Timo e il suo podcast dal vivo “L’ora di Regione”.

Dopo il sold out a Casa Spadoni di Faenza del 27 febbraio con Mirko Casadei e Vito, l’attrice rivelerà aspetti insoliti del nostro territorio ‘interrogando’ i due ospiti della serata: Luce Caponegro, in arte Selen, e Maurizio Pagliari, in arte Duilio Pizzocchi, con il maestro Davide Falconi al pianoforte.

Divertimento assicurato con l’attrice comica che nelle vesti di una “professoressa di regionalità”, verificherà la preparazione dei personaggi sul palco insieme a lei: l’artista Selen che dichiara «che emozione essere intervistata nella mia città», oggi anche imprenditrice, e il comico cabarettista con le sue esilaranti macchiette umoristiche come la chiromante Donna Zobeide e il boss Eddy Collante.

Uno spettacolo ad alto tasso comico con la possibilità di avere un tavolo nelle prime file se si riserva un tavolo per cena o aperitivo dalle ore 18.

L’ingresso è libero.