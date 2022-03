Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini dichiara che la regione è pronta ad accogliere i profughi ucraini: “faremo tutto quello che serve, ma occorre che il Governo metta mano a un po’ di giusti incentivi per creare una rete di solidarietà che sia la migliore possibile. Vorremmo evitare le tendopoli: siamo pronti alla bisogna, se c’è un’emergenza improvvisa, ma vorremmo sviluppare un sistema di accoglienza e di integrazione vero”. – ha detto oggi, durante il suo intervento al congresso della Cisl a Bologna.

Dopo con un post sul suo profilo Bonaccini scrive: “Accogliere e accogliere bene: questo è quello che vogliamo fare in Emilia-Romagna. – aggiungendo che – Per questo motivo abbiamo messo a disposizione 150 psicologi specializzati in situazioni di emergenza per i cittadini ucraini fuggiti dalla guerra e arrivati nella nostra regione.

Secondo quando dichiarato dal Presidente della Regione: “Si stima che circa il 30% dei profughi ucraini in arrivo in Italia possa aver bisogno di supporto psicologico: non ci tireremo indietro.”