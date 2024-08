Bolkestein. Giovedì niente sciopero dei balneari: si attende la nuova strategia del Governo

Non si terrà giovedì 29 agosto lo sciopero dei balneari. La protesta è rientrata dopo le dichiarazioni e le promesse del Governo seguite alla prima delle tre giornate di sciopero indette in tutta Italia. La seconda giornata, in programma il 19 agosto, per la verità, è saltata anche a causa del maltempo. Giovedì sarebbe stata in programma la protesta più impattante: ombrelloni chiusi per 6 o 8 ore, a seconda dei territori. L’iniziativa era stata indetta dalle associazioni di categoria di fronte a quella che era stata definita “un’irresponsabile e sconcertante fuga dalle proprie responsabilità della politica e del governo”. L’esecutivo è però tornato a promettere una soluzione, anche se in realtà identiche promesse erano arrivate fin dalla campagna elettorale, salvo poi dissolversi in nulla. A dir la verità è da oltre un decennio che la politica, di destra e di sinistra, non è mai riuscita a trovare una soluzione per soddisfare la legge Bolkestein dell’Unione Europea e contemporaneamente non scontentare i balneari.