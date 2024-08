In vista dell’apertura delle iscrizioni ai corsi autunnali, il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessora alla Cultura Lucilla Danesi hanno visitato martedì 27 agosto la Scuola comunale di musica di Bagnacavallo, dove hanno incontrato Patrizia Betti, responsabile dell’associazione Doremi, incaricata della gestione, e gli insegnanti Cecilia Ottaviani e Piergiorgio Anzelmo.

Nel sottolineare l’importanza per il territorio, in particolare per i giovani, della scuola di musica, sindaco e assessora si sono complimentati con i referenti dell’associazione per il lavoro svolto e hanno augurato loro buon anno scolastico.

Le iscrizioni si apriranno ufficialmente lunedì 2 settembre.

Sono previsti corsi di: basso elettrico, chitarra, batteria, percussioni, canto, fisarmonica, flauto traverso, pianoforte, violino, violoncello, tromba, sassofono, clarinetto, canto corale e propedeutica.

È possibile scegliere tra il corso intero (una lezione settimanale di 60 minuti), il corso medio (45 minuti) e il mini corso (30 minuti settimanali o un’ora a settimane alterne).

Oltre all’ordinaria attività didattica, la scuola proporrà, durante l’anno, laboratori e progetti, come Orchestr’Insieme, band e musica da camera, «con l’obiettivo di imparare a suonare insieme – ha ricordato Patrizia Betti – sviluppando una crescita emotiva nel rapporto con la performance pubblica e promuovendo una crescita sociale mediante la collaborazione nella realizzazione di brani d’insieme».

Le lezioni prenderanno il via a ottobre; il calendario sarà comunicato al momento dell’iscrizione.

La Scuola comunale di musica è in via Togliatti 2.