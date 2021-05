Arrivano il pagamento contact less sugli autobus e le tessere con tariffe per i residenti per il traghetto

Nuova modalità di pagamento per l’acquisto di un viaggio sui mezzi di Start Romagna in sevizio di Ravenna. L’azienda ha infatti installato sui mezzi in servizio nel trasporto pubblico StartTap, un dispositivo contact less per il pagamento con le carte di varie tipologie, installato grazie ad un cofinanziamento al 50% della Regione Emilia-Romagna. Al momento del pagamento, sarà possibile selezionare sul display del dispositivo la tariffa da una zona o da due zone. Per il pagamento sarà sufficiente avvicinare la carta.