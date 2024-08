Le cooperative agroalimentari di Legacoop Romagna incontrano Stefano Bonaccini, nella sua nuova veste di parlamentare europeo.

L’iniziativa — riservata alle cooperative associate — si tiene nella mattinata di lunedì 2 settembre a Lugo, nella sede di Terre Cevico.

Si tratta dello stanziamento maggiore su un totale di oltre un miliardo di euro di aiuti complessivi divisi tra Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia.

“L’Unione Europea — specifica il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi — rappresenta un interlocutore fondamentale per il comparto agroalimentare e abbiamo necessità che lo rimanga anche per il futuro. Anche di fronte all’alluvione, durante il quale le nostre aziende hanno registrato più di 30 milioni di euro di danni, l’attenzione delle istituzioni comunitarie è stata massima. Lo conferma la notizia dell’arrivo dei fondi per la ricostruzione dell’Emilia-Romagna, circa 380 milioni di euro, che la Commissione Europea ha deciso di erogare attingendo dal Fondo di solidarietà. È una notizia incoraggiante, che dà nuova speranza a chi è stato colpito da questo disastro, e ci uniamo alla soddisfazione di tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato. Non possiamo esprimere lo stesso giudizio, purtroppo, per quanto riguarda gli atti del governo: agli annunci e alle parole, quasi mai sono seguiti atti concreti, sia per le famiglie che per le imprese”.