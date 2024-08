La Festa dell’Unità di Ravenna prenderà il via venerdì 30 agosto al Pala De André in viale Europa 1 e proseguirà fino all’11 settembre.

Durante i 13 giorni di festa si alterneranno dibattiti animati da politici locali e nazionali, rappresentanti della società civile, dei sindacati, dell’associazionismo, del mondo economico. Si comincia con l’intervista a Michele de Pascale per proseguire con incontri sul tema della sanità, dell’empowerment femminile e dell’autonomia differenziata con Maurizio Landini. Si parlerà di turismo balneare, legge sulla cittadinanza e agricoltura. Saranno ospiti della festa l’ex governatore della Regione Stefano Bonaccini e il presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta. La serata finale sarà dedicata all’intervista al segretario Alessandro Barattoni. È ancora da definire la data della visita della segretaria nazionale del PD Elly Schlein.

Sul palco invece il leggendario gruppo musicale dei New Trolls, la comicità di Ruggero De I Timidi, Duilio Pizzocchi e Maria Pia Timo, il ballo e il divertimento con Gem Boy, Meganoidi, Revolution e Moka Club. Una serata sarà dedicata a Neil Young con l’omaggio di Cristiano Godano dei Marlene Kuntz e Alessandro “Asso” Stefana. Spazio alla tradizione in chiave moderna con l’orchestra Santa Balera, nota per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. E ancora il gruppo combat folk Casa del Vento, la la tribute band Roxy Bar e Gloria Turrini.

Ci saranno spettacoli anche al pianobar dove si potranno gustare ottimi cocktail e sfiziosi aperitivi.

I viali della festa diventeranno un grande palcoscenico per i tradizionali Burattini in Festa: una ricca selezione di compagnie e artisti si esibirà con spettacoli basati su una comicità popolare e un linguaggio immediato, con divertimento assicurato per il pubblico di tutte le età. Quest’anno la proposta sarà arricchita da un variegato programma di giochi e laboratori dedicati a ragazzi e famiglie.

Tutte le sere si gioca a tombola e con la pesca delle piante. Nella serata di chiusura ci sarà il tradizionale Supertombolone.

Infine non può mancare la gastronomia: il ristorante La Collina con i famosi passatelli al tartufo e il gran fritto di funghi porcini; l’Ustari’ dla Rumagna con i cappelletti, i tortelli romagnoli e la carne alla griglia; lo street food 3P con pasta pesce e paella ma anche hamburger e arrosticini; l’immancabile friggitoria con la piadina e le pizze fritte farcite.

Sono centinaia i volontari che in queste settimane hanno montato e allestito la Festa e che la gestiranno per tutta la durata.

Il programma completo della festa è disponibile sul sito del Partito Democratico e su festaravenna.it

Di seguito il programma degli spettacoli e dei dibattiti.

SPETTACOLI

Venerdì 30 agosto Roxy Bar

Sabato 31 agosto New Trolls

Domenica 1 settembre Ruggero De I Timidi

Lunedì 2 settembre Cristiano Godano

Martedì 3 settembre Gem Boy

Mercoledì 4 settembre Santa Balera

Giovedì 5 settembre Duilio Pizzocchi

Venerdì 6 settembre Meganoidi

Sabato 7 settembre Casa Del Vento

Domenica 8 settembre Maria Pia Timo

Lunedì 9 settembre Revolution

Martedì 10 settembre Moka Club

Mercoledì 11 settembre Gloria Turrini

DIBATTITI

Venerdì 30 agosto

Intervista a Michele de Pascale. A cura di Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino e Gianluca Rossi, direttore Corriere Romagna

Sabato 31 agosto

Sanità territoriale, servizi sociali e salute mentale: cosa fare di fronte a nuove sfide per nuovi bisogni. Partecipano: Eleonora Proni, presidente Assemblea PD Ravenna; Paolo Romano, consigliere regionale PD Lombardia; Roberto Baroncelli, segreteria CISL Romagna; Sara Zagonari, Consultorio di Ravenna. Intervistati da: Stella Simonotti; Alberto Carnelos.

Lunedì 2 settembre

Empowerment femminile e lavoro: per un futuro più inclusivo. Partecipano Roberta Mori, portavoce nazionale Donne Democratiche; Federica Moschini, portavoce Donne democratiche Ravenna, Isabella Ciotti, funzionaria UIL Ravenna

Martedì 3 settembre

No all’autonomia differenziata. Sì all’Italia unita, libera giusta. Partecipano Marta Bonafoni e Maurizio Landini

Giovedì 5 settembre

Il futuro del turismo balneare e la riforma delle concessioni demaniali. Partecipano: Andrea Corsini, assessore Turismo Regione Emilia-Romagna; Simone Battistoni, presidente regionale SIB Confcommercio; Maurizio Rustignoli, presidente regionale FIBA Confesercenti; Paolo Lucchi, presidente LegaCoop Romagna; Mauro Vanni, presidente nazionale imprese demaniali Confartigianato; Diego Casadei, presidente Oasi Confartigianato; Natascia Casali, presidente regionale CNA Balneari. Modera : Alex Giuzio, giornalista di Mondo Balneare

Venerdì 6 settembre

Ore 18:30 Iniziativa a cura dei Giovani Democratici

Ore 19:30 Incontro con Annalisa Corrado

Ore 20:45 Quale ius? Per una riforma della legge sulla cittadinanza. Partecipa Ouidad Bakkali

Sabato 7 settembre

Ore 18:45 Presentazione del libro di Andrea Maestri “Il penultimo respiro di Gaza”

Orea 20:45 Intervista a Stefano Bonaccini a cura di Federica Ferruzzi (confermata Ferruzzi). Saluti di Luigi Tosiani, segretario regionale PD

Domenica 8 settembre

Ore 18:30 Iniziativa a cura dei Giovani Democratici

Ore 20:45 Ricordando Matteotti. Partecipano: Renzo Savini, segretario provinciale ANPI Ravenna; Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza di Ravenna. Sarà presente Stefano Caretti, Università di Siena e presidente della Fondazione “Sandro Pertini”, autore del volume “Il nemico di Mussolini. Giacomo Matteotti storia di un eroe dimenticato”.

Proiezione del documentario “Giacomo Matteotti. L’idea che non muore”, regia di Vittorio Giacci (2024).

Lunedì 9 settembre

Ore 20:45 Il valore del sistema sanitario nazionale. Partecipano Vasco Errani e Nino Cartabellotta, presidente Fondazione GIMBE. Coordina Marco Montanari.

Martedì 10 settembre

Ore 18:30 Agricoltura, sfide e opportunità. Partecipa Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e agroalimentare, Caccia, coordina Igor Bombardi.

Mercoledì 11 settembre

Intervista ad Alessandro Barattoni. A cura di Andrea Degidi (caporedattore de Il Resto del Carlino), Carmelo Domini (caporedattore del Corriere Romagna)