La Blacks può sfoggiare una grande squadra che la domenica non scende in campo, ma che lavora tutti i giorni per preparare al meglio i giocatori alle partite. È lo Staff Medico, dal Dottor Angelo Del Favero, dal preparatore fisico Francesco Marabini, dai fisioterapisti Nicola Fabbri e Stefano Lega, dall’osteopata Gianluca Castellari, dalla nutrizionista Cristina Andreakos e da quest’anno anche dal preparatore atletico Edoardo Rivola. Un team affiatato di professionisti che rappresenta un valore aggiunto per la Blacks.

Edoardo Rivola è nato a Lugo il 7 luglio 1999 e dopo essersi laureato in Scienze Motorie è diventato preparatore di base FIP. In ambito sportivo è stato preparatore atletico dell’Involley Lugo, società che ha militato in B2 e in C, e nella scorsa stagione era assistente nella Pallacanestro 2.015 Forlì.

Il Dottor Angelo Del Favero è una delle figure storiche dei Raggisolaris essendo nel club dal 2011/12: si appresta dunque a vivere la sua dodicesima stagione consecutiva. La professionalità, la passione per la pallacanestro e la disponibilità sono le sue grandi qualità che gli hanno permesso di essere un punto di riferimento per tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia.

Francesco Marabini è alla sesta stagione nei Raggisolaris. La sua capacità nell’impostare il lavoro atletico e fisico ha sempre permesso alla squadra di mantenere una condizione ottimale per tutto il campionato e di arrivare fisicamente al top nei play off, come si è visto anche nell’ultimo campionato.

Stefano Lega è al quinto anno nei Raggisolaris. La sua grande esperienza in ambito sportivo gli ha permesso di diventare una figura importante anche nel club faentino.

Nicola Fabbri è alla seconda stagione nei Raggisolaris. Nel 2017 si laurea in Fisioterapia a Bologna efrequenta un master di osteopatia a Verona: inoltre esercita la professione in due studi, dividendosi tra Faenza e Russi.

Gianluca Castellari. Professionista molto conosciuto in ambito sportivo e non solo grazie alla lunga esperienza maturata in carriera, ‘Caballo’ è una grande risorsa dei Raggisolaris da molte stagioni, mettendosi al servizio dei giocatori ogni giorno.

Cristina Andreakos. Nata a Genova, Cristina completa prima gli studi per diventare biologo-nutrizionista poi frequenta la scuola di nutrizione dello sport ed infine si laurea in scienze motorie. Dal 2020 collabora con Jlab come coach e nutrizionista insieme a Francesco Marabini e dalla stagione 2020/21 si occupa anche dei Raggisolaris, curando la corretta alimentazione dei giocatori durante la settimana e nei giorni delle partite.