Gran successo in due giornate di regate che hanno animato la passione di tutti gli atleti che hanno concorso e dei tanti circoli che hanno aderito.

La regata ha visto impegnati atleti e team Marinando Ravenna ODV , Marinando 2.0 e CVR Cicolo Velico Ravennate. nelle giornate di Sabato 6 e domenica 7 luglio nelle acque di Marina di Ravenna . Gli atleti che sono scesi in acqua con i colori di Marinando 2.0, sono Nina Corbetta, Jonathan Guli, Paul Mocanu, Gianluca Casadio, Sara Ameur, Giulio Guerrini

La regata è valevole come 3° prova del Campionato Interzonale per la XI, XII, XIII e XIV Zona FIV (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Lago di Garda).

Sono stare eseguite in totale 5 prove disputate nelle giornate tra sabato e domenica, con i seguenti risultati: nel singolo trionfo di Nina Corbetta che lo scorso anno ha raggiunto il podio in doppio con Sante Ghirardi ( presidente Marinando)

Nei doppi padre e figlio Guerrini Giulio e Gerrini Corrado vettano al primo posto .

CLASSIFICA: DOPPIO

GUERRINI- GUERRINI

GULI – ODISIO

CELEBRIN- BETTINI

ROSSATO- MOCANU

SCUDERI- FURLAN

CASADIO – AMEUR

CONTAVALLI – LANZA

CLASSIFICA SINGOLO:

NINA CORBETTA

ZANZI DAVIDE LUIGI

LANZA SALVATORE

Special Guest Marco Rossato, impegnato su tantissimi fronti per promuovere la vela inclusiva, per citarne alcuni: fondatore del “SailAbility Onlus, ha rivestito la carica di presidente della Classe Hansa Italia, attualmente fondatore de “I Timonieri Sbandati A.S.D”.

La Gara si posiziona come penultima del calendario promosso dalla FIV federazione italiana Vela, ora lo sguardo all’appuntamento finale del 24-25 agosto – XIII zona c/o Grado (GO) Circolo Organizzatore: LNI sez. Grado

Organizzazione perfetta grazie non solo al Circolo Velico Ravennate ma anche e soprattutto al Comitato dell’XI Zona FIV e l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini supporter prezioso.

Marinando 2.0 ringrazia la FIV e gli sponsor tutti che hanno creduto nei valori sportivi e umani di questa manifestazione : Lions club, Unicredit, Unipol Sai, La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Rotary club, le aziende Filippi e Frullà.

Un merito importante va ad Hansa 303, piccola imbarcazione paralimpica di circa 3 metri e può essere condotta in singolo o in doppio. E’ un deriva estremamente stabile e di semplice utilizzo, in grado di assicurare a principianti ed esperti grande divertimento sia a livello ludico che agonistico. E’ una delle barche utilizzate da World Sailing per il suo Paralympic Development Program, che mira a diffondere il più possibile la vela tra le persone disabili e riportarla alle paralimpiadi .

Il team Marinando esprime l’enorme soddisfazione per i risultati degli atleti, per le vittorie ottenute ma soprattutto per il traguardo raggiunto: promuovere una cultura dello sport accessibile, inclusiva, alla portata di tutti.