Bilancio Asp: Bertozzi chiede di analizzare le rendite del patrimonio dell’ente pubblico | VIDEO

Analizzare il patrimonio dell’Asp della Romagna Faentina per capire se determinate proprietà possano garantire una rendita maggiore o rientrare all’interno di una strategia di valorizzazione di un’altra proprietà (Il patrimonio immobiliare di ASP, disponibile e indisponibile, è valorizzato per 35.403.362,87 euro e produce entrate proprie per 1.890.074,84 euro, 20% circa del valore della produzione). Fratelli d’Italia presenta un’interrogazione in consiglio comunale legata sempre alla difficile situazione finanziaria dell’Azienda dei Servizi alla Persona, che si accinge a chiudere l’anno con una perdita ipotizzata di oltre 600 mila euro, anche se potrebbe essere una stima per difetto. Sulla questione è intervenuta anche la cooperativa In Cammino, l’ente privato che gestisce i posti letto accreditati, che la stessa Asp vorrebbe portare sotto la propria gestione pubblica come strategia di ripianamento delle perdite. Un intervento non gradito da parte di Fratelli d’Italia